Эксперт считает, что после завершения войны спрос на жилье вернется, застройщики активизируются.

После завершения войны стоимость жилья в Украине может резко вырасти, ведь продолжает дорожать строительное сырье, рабочая сила и сами строительные работы.

Об этом рассказала юрист, основательница и директор риэлторской компании "Гармония недвижимости" Татьяна Царелунга.

"Цены, конечно, увеличатся, как только война закончится. Потому что большинство людей просто боится вкладывать свои средства. И даже инвесторы понимают, что сейчас идут на определенные риски. Поэтому, конечно, инвестиции увеличатся, застройщики начнут строить еще больше и, конечно, жилье вырастет в цене. Потому что строительные материалы, рабочая сила и стоимость этих работ также растет в цене. И сейчас она достаточно выросла, а будет еще больше расти. Поэтому и стоимость жилья вырастет в разы", - сказала Царелунга.

Она также подчеркнула, что снижения цен на жилье сегодня нет и не наблюдается уже длительное время. Падение было только в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда рынок парализовали паника и неопределенность.

"Жилье растет в цене ежемесячно на какую-то определенную величину. То есть падения нет. Если оно и было, то только в начале войны, когда в первые полгода действительно было падение, потому что никто не понимал специфики цены, стоимость этого жилья, за сколько его продать, за сколько купить и выгодно ли", - отметила Царелунга.

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения главным приоритетом людей была безопасность, а рынком руководили панические настроения. Однако уже через полгода цены начали стабилизироваться, а затем и расти.

"Сейчас цены не падают, они потихоньку растут. Но после окончания войны мы все понимаем, что цены, конечно, поднимутся в разы", - добавила она.

Жилье в Украине - главные новости

В Киеве растет стоимость жилья. В столице средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 66 тысяч долларов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

По результатам исследования OLX Недвижимость, в крупных городах суммарные расходы на аренду однокомнатной квартиры догоняют цену покупки такого жилья на вторичном рынке примерно за 12-14 лет.

Ранее сообщалось, что Львов возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильем на вторичном рынке со средней стоимостью однокомнатной квартиры в 67 тысяч долларов.

