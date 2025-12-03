В четверг погода существенно не будет отличаться от той, что была в прошлые дни.

В ближайшие сутки - 4 декабря - погода в Украине еще не претерпит ощутимых изменений. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

По данным синоптиков, в северных, большинстве центральных и южных областях местами будет небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.

"Но обратите внимание, что ночью и утром в Карпатах местами туман, поэтому будьте внимательны на дороге. Ветер юго-восточного направления, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с", - рассказали в Укргидрометцентре.

Видео дня

Там добавили, что температура ночью составит 0...5° тепла. На востоке страны и в Карпатах будет прохладнее - от 2° тепла до 3° мороза.

"Днем тепло как для этой поры - 3...8° тепла, на Закарпатье - до 11°, а теплее всего - на юге страны, там ожидаем ночью 4...9° тепла, днем 7...12°", - говорится в прогнозе.

Погода в Киеве

По информации Укргидрометцентра, в столице и области в четверг будет облачная погода, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 0...5° тепла, днем 3...8° тепла; в Киеве ночью 2...4° тепла, днем 4...6° тепла", - рассказали синоптики.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, на выходных в Украину придет похолодание. Однако с 9 декабря, утверждает она, температура воздуха снова повысится.

Также мы писали, каким будет первый месяц зимы для украинцев. Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что по расчетам синоптиков декабрь будет теплый с аномалией температуры от 2 до даже 3-5 градусов. По ее словам, вероятно, среднемесячная температура будет выше климатической нормы, средней за 30 лет, на два градуса.

Вас также могут заинтересовать новости: