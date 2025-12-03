Европе будет трудно противостоять России без помощи США.

Перед началом переговоров с представителями США российский диктатор Владимир Путин заявил, что, если Европа внезапно захочет войны и начнет ее, Россия якобы готова к ней прямо сейчас. В The Independent выяснили, обладает ли Европа в настоящее время военной и экономической мощью, необходимой для победы над РФ на поле боя.

Численность европейских и российских вооруженных сил

В издании отметили, что несмотря на тяжелые потери на поле боя в ходе войны против Украины, численность российской армии выросла до гигантских 1,32 миллиона человек. Эта цифра значительно превосходит численность постоянной армии любой европейской страны.

Отмечается, что полномасштабное вторжение в Украину с 2022 года позволило Путину трижды увеличить численность своей армии. Он стремится создать вторую по величине армию в мире после Китая, с регулярной армией численностью 1,5 миллиона человек и до 2,38 миллиона человек с учетом резервистов.

В издании добавили, что Европа только сейчас начинает осознавать свои недостатки в области обороны. С конца Холодной войны расходы в целом сокращаются, поэтому сила Европы заключается в ее единстве.

В издании подсчитали, что вместе НАТО может выставить 3,14 миллиона активных военнослужащих и 2,75 миллиона резервистов, что в общей сложности составляет 5,89 миллиона человек. Альянс имеет более 14 000 танков и около 21 000 самолетов.

Россия же в настоящее время может мобилизовать около 2 миллионов резервистов, что в сумме составляет около 3,32 миллиона человек, отметили в издании. Также у Москвы есть около 12 000 танков и почти 4500 самолетов.

Кроме того, в издании подчеркнули, что НАТО в значительной степени полагается на США в вопросах силы. Ожидалось, что общие расходы союзников в 2025 году достигнут 1,59 триллиона долларов, но Вашингтон был готов покрыть 980 миллиардов долларов из этой суммы.

Если бы США отказались присоединиться к войне Европы против России, то НАТО имело бы примерно 608 миллиардов долларов для противостояния примерно 145 миллиардам долларов, которые ежегодно тратит Россия, подсчитали в издании. По подсчетам Международного института стратегических исследований (IISS), сумма России может составить более 460 млрд долларов с поправкой на покупательную способность.

Другие факторы, которые повлияли бы на исход событий

В издании отметили, что различия в тактике и технологиях между европейскими странами привели бы к неэффективности. Россия не столкнулась бы с такой проблемой.

Кроме того, в издании считают, что поддержка общественности в значительной степени зависела бы от того, кто напал бы первым. В то время как Кремль уже настроил россиян на военное противостояние, европейским демократиям было бы сложнее найти желающих добровольцев.

В издании напомнили, что когда в 2024 году тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил ввести национальную службу в стране, только 47% населения поддержали эту инициативу.

Путин заговорил о войне с Европой - что известно

Напомним, что 2 декабря российский диктатор Владимир Путин перед переговорами с представителями США выдал порцию дерзких заявлений. В частности, он заявил, что Россия готова воевать с Европой.

Путин сказал, что Европа якобы сама вывела себя из урегулирования войны в Украине. По его словам, Москва не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова к ней прямо сейчас.

