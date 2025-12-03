В Министерстве обороны Румынии заявили, что дрон дрейфовал.

Сегодня военные водолазы ВМС Румынии, специализирующиеся на выявлении и нейтрализации взрывных устройств, провели операцию по уничтожению опасного объекта, который представлял угрозу для судоходства в Черном море. Оказалось, что это украинский морской дрон Sea Baby. Об этом заявили в Министерстве обороны Румынии.

Отмечается, что группа 39-го водолазного центра при поддержке корабля морского наблюдения MAI 1107 Береговой охраны переместились в морскую зону - примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы.

"Военные идентифицировали дрейфующий объект как беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby", - говорится в сообщении.

Получив разрешение на обезвреживание в соответствии с действующими оперативными процедурами, саперы провели контролируемый подрыв. Около 13:00 дрон был успешно уничтожен.

"С начала полномасштабной войны вблизи границ Румынии ее ВМС постоянно контролируют морскую и речную зону ответственности. Патрулирование осуществляется собственными кораблями и авиацией, а также в сотрудничестве с другими родами войск Румынии и странами НАТО. За это время было обеспечено безопасное прохождение более 12 тысяч коммерческих судов через акваторию Черного моря", - говорится в заявлении министерства.

В то же время отмечается, что серьезным риском для морской безопасности остаются дрейфующие морские мины, которых за последние почти четыре года в Черном море было обезврежено примерно 150, из которых семь - силами ВМС Румынии.

Атака дронов на танкеры в Черном море

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление относительно недавней атаки на танкеры "теневого флота" Российской Федерации в Черном море.

Турецкой лидер заявил, что это "тревожная эскалация" и осудил атаки беспилотных систем, ответственность за которые взяла на себя Украина. По словам Эрдогана, Турция "ни в коем случае" не может принять эти атаки, потому что они "угрожают безопасности судоходства, окружающей среде и жизни в нашей исключительной экономической зоне". Он отметил, что война РФ против Украины начала представлять угрозу для безопасности судоходства в Черном море.

