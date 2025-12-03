Птица запуталась в рыболовных сетях и была обездвижена.

Сотрудники Нижнеднестровского национального природного парка (Одесская область) спасли арктическую птицу гагару, которая запуталась в рыболовных сетях и была обречена.

Как сообщили в нацпарке, во время патрулирования акватории в районе стрелки Днестра и пролива Глубокий Турунчук инспектор и техник-лаборант научного отдела учреждения заметили на кромке воды неподвижную птицу. Она не реагировала на лодку и не пыталась улететь.

"Это была черношейная гагара (Gavia arctica) - редкий гость наших широт. Вид, который гнездится далеко на севере Европы и Азии, а на Днестр попадает во время миграций или зимовки", - рассказали исследователи.

Отмечается, что гагары - уникальные птицы, представители небольшого древнего отряда гагарообразных, насчитывающего всего пять современных видов во всем мире. Они замечательные ныряльщики, но неуклюжи на суше, а с земли и вовсе не способны взлететь.

"Вблизи стало понятно, что птица неподвижна не из-за усталости: тело и лапы были полностью опутаны рыболовным шнуром, в пасти застрял рыболовный крючок, который проколол ткани возле клюва. Гагара не могла ни летать, ни нырять, а значит - обречена на гибель без посторонней помощи", - отметили в нацпарке.

Однако гагаре повезло. С помощью ножа сотрудники нацпарка осторожно освободили птицу от шнура и крючка. Они отмечают, что это была ювелирная работа, ведь любое лишнее движение могло нанести вред или вызвать шок у животного.

"Как только гагара коснулась воды - произошло то, что в природоохранной работе называют "моментом надежды". Она мгновенно нырнула, прошла под водой около 20 метров, появилась на поверхности и уверенно поплыла к устью", - говорится в сообщении учреждения.

Специалисты добавляют, что черношейная гагара - индикатор чистых водоемов. Ее появление в Нижнем Днестре - доказательство того, что регион остается важным путем миграций птиц с Севера. Однако ее травмирование - напоминание о другом: брошенные рыболовные снасти - одна из самых опасных угроз для водоплавающих птиц. Крючки и шнуры не разлагаются годами и образуют ловушки, в которые попадают не только гагары, но и чирки, кряквы, норки, выдры, даже рыбы и черепахи.

Людей просят не оставлять снасти в водоеме, потому что каждый метр нити в воде - это потенциальная гибель живого существа, а также призывают сообщать о раненых или подозрительно неподвижных птицах.

"Нижний Днестр - место, где встречаются континенты и судьбы. Гагары преодолевают тысячи километров - от ледовитых широт до черноморского побережья. И именно здесь, в месте встречи реки и моря, они зависят от того, насколько человеческая деятельность будет ответственной", - акцентируют в нацпарке.

Летняя засуха в Нижнеднестровском нацпарке

Из-за изменения климата, которое спровоцировало засуху в этом году летом, территория Нижнеднестровского национального природного парка, известная своим биоразнообразием, прошла настоящее испытание на выживание.

По словам сотрудников нацпарка, этим летом Днестровские плавни напоминали не зеленое море из камыша и воды, а истощенную землю, которая трескается под ногами.

Ученые подчеркнули, что Нижний Днестр всегда был сердцем биоразнообразия. Здесь гнездятся цапли, бакланы, обитают выдры, нерестится рыба, растут водяные лилии и кувшинки. Однако это лето стало испытанием даже для самых стойких видов.

