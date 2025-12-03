Пока на фронте армия РФ продвигается черепашьими темпами, в голове Трампа и его команды Украина уже разгромлена.

Обсуждение "мирного плана" в Москве закончилось фактически ничем. Россия не пошла ни на какие уступки, объяснив это в большей степени мнимыми, чем реальными успехами на фронте. Об этом в комментарии Sky News заявил британский военный аналитик Майкл Кларк.

По его словам, Россия "выигрывает битву нарратива", но ей все так же трудно продвигаться вперед на поле боя.

"Существует такое ощущение, что маятник всегда качается в сторону России, но я не думаю, что это совсем так. Украинцы до сих пор воюют на севере [Покровска]... Дело в том, что россияне не обезопасили эту территорию, к чему они и стремятся", - сказал Кларк.

Видео дня

Он отметил, что продвижения россиян на фронте носят тактический характер, но если посмотреть на них со стратегической точки зрения, какого-то существенного прогресса не видно.

"Они до сих пор не захватили ни одного крупного города. Россияне медленно побеждают на местах, но не таким образом, чтобы это продвинуло их в политическом плане", - сказал аналитик.

Вместе с тем Кларк считает, что Украине "действительно нужно прекращение огня", чтобы "перевести дыхание".

"Россиянам нужно прекращение огня по тем же причинам, но у них за плечами эта мясорубка, которая продолжает работать. Украинцы не готовы к этому... Они устали, они циничны, они потеряли веру... но они готовы говорить, что у них нет выбора", - убежден Кларк.

Переговоры в Москве: последние новости

Как писал УНИАН, переговоры России и США в Москве по мирному плану для Украины закончились ничем. Путин отверг мирные предложения, требуя неприемлемых для Украины уступок. Аналитики считают, что Путин просто тянет время, скрывая от Трампа, что его настоящей целью является вовсе не Донбасс, а вся Украина.

По мнению других обозревателей, эта встреча была нужна Путину лишь для того, чтобы в очередной раз попытаться повлиять на Трампа и склонить его к давлению на Украину, чтобы она сдалась оккупантам.

Вас также могут заинтересовать новости: