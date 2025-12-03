Кремль в целом доволен ходом войны, поэтому компромиссы ему не нужны.

Российско-американская встреча была нужна Кремлю лишь для того, чтобы убедить американцев усилить давление на Украину и склонить ее к фактической капитуляции. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на мнения аналитиков.

"Путин доволен ходом войны. Он трижды в месяц переодевается в военную форму и лично командует генералами над картами", - отмечает Александр Баунов, аналитик берлинского Центра Карнеги "Россия-Евразия".

По словам аналитиков, затраты на ведение войны для обеих сторон уже перевешивают политическую практичность ее продолжения. Именно это побуждает США прилагать больше усилий для достижения перемирия. Однако в Москве все еще не готовы отказываться от намерения уничтожить Украину.

"Путин не находится в позиции человека, который хочет мира любой ценой, поэтому пока он готов прекратить войну только на тех условиях, которые ему подходят. Условия этого мира будут несправедливыми, унизительными для Украины и оскорбительными для Европы. Однако они будут значительно менее несправедливыми, унизительными и оскорбительными, чем условия Стамбульского соглашения, парафированного весной 2022 года", - сказал Владимир Пастухов, эксперт по вопросам России и почетный профессор Университетского колледжа Лондона.

Пастухов отмечает, что сейчас США дали Москве и Киеву "окно возможностей", чтобы прекратить войну. Однако аналитик не верит, что стороны этим окном воспользуются.

По мнению Татьяны Становой, также из Центра Карнеги, сейчас Москва пытается заставить США давить на Киев, чтобы он принял российские условия "как единственный жизнеспособный путь к миру".

Переговоры Путина-Уиткоффа в Москве

Как писал УНИАН, Кремль заявил, что Владимир Путин не отверг американский план прекращения войны в Украине во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Дмитрия Пескова, состоялся первый прямой обмен мнениями, во время которого часть предложений приняли, а часть признали неприемлемыми, что он назвал "рабочим процессом поиска компромисса".

Песков подчеркнул, что Москва будет придерживаться принципа тишины в переговорах и надеется на такую же сдержанность США, добавив, что российская сторона готова проводить столько встреч, сколько нужно для достижения соглашения, а потенциальный телефонный разговор между Путиным и президентом США возможен в любой момент, хотя решение пока должны нарабатывать эксперты.

