Украине придется по крайней мере частично подражать опыту Южной Кореи.

Бетонные укрытия способны защитить трансформаторные подстанции от дронов типа "Шахед", но для защиты от ракет придется переносить их под землю. Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин заявил в интервью Liga.net.

Он отметил, что Украине после войны придется перенимать опыт Южной Кореи по подземному размещению объектов критической инфраструктуры для защиты от ракет.

"Опыт Кореи, который мы изучали, показывает, что после войны они просто начали все новое строительство, в частности энергетическую инфраструктуру, прятать под землю. После войны у нас не будет другого выхода, все новые проекты нужно будет прятать", - сказал он.

Подземные сооружения - это долго и дорого, поэтому сейчас гораздо эффективнее строить так называемый второй уровень защиты, говорит эксперт. Речь идет о здании высотой в три-четыре этажа, построенном из бетона, стали, других материалов и с антидронными сетками, или канатами от шахедов.

По словам Сухомлина, такая защита оказалась эффективной, и ни одного трансформатора среди тех, которые защищало агентство, за этот год повреждено дроном не было.

Что касается защиты мощностей генерации - электростанций, то эксперт считает такой вариант для них нереальным.

"Защитить большую ТЭС - это примерно пять лет работы и саркофаг, как на Чернобыльской атомной станции. Это, наверное, десятки миллиардов гривен на один объект. Это абсолютно нереальная ситуация. Мы можем защитить только элементы этой ТЭЦ, что даст возможность частично работать в случае поражения", - сказал он.

Российские удары по энергетике

Как сообщал УНИАН, этой осенью враг начал новую кампанию массированных ракетно-дронных ударов по украинской энергетике. На этот раз враг использует значительно больше средств поражения, чем во время предыдущих кампаний.

По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, большинство украинских ТЭС получили значительные повреждения от российских атак: на отдельных объектах разрушения достигают 30-70%, хотя часть станций все еще работает, а полностью уничтожить такие большие комплексы очень трудно. По его мнению, с похолоданием ситуация будет ухудшаться, а графики отключений станут более жесткими.

