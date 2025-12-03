Чаще всего виной становится железо пользователя, говорит Линус Торвальдс.

Создатель Linux Линус Торвальдс заявил, что репутация Windows как забагованой системы - это не столько проблема самой ОС, сколько железа, на котором она работает.

Разработчик появился в видео техноблогера Linus Tech Tips, где собирал "идеальный ПК" и между делом объяснил, почему большая часть "синих экранов смерти" это проблема железа пользователя.

Торвальдс выбрал для своей сборки процессор AMD Threadripper 9960X и обязательно оперативную память с поддержкой ECC (error-correcting code memory). Он подчеркнул, что именно отсутствие error-correcting памяти в обычных системах приводит к огромному количеству ошибок, которые пользователи списывают на Windows.

Видео дня

По его опыту, ненадёжная RAM может спокойно работать пару лет, а затем начать выдавать ошибки, и большинство людей принимает это за проблемы с операционной системы.

Он вспомнил случай, когда он несколько дней "охотился" за багом в ядре Linux, который в итоге оказался просто сбоями обычной non-ECC оперативки: "Без ECC ваша память рано или поздно даст сбой — вопрос только когда".

Интересно, что при всей любви к стабильности, для своей системы он выбрал не самую популярную видеокарту Intel Arc. Правда, объяснить свой выбор Торвальдс не успел, так как был перебит ведущим.

Ранее мы рассказывали, что Билл Гейтс и Линус Торвальдс встретились впервые за 50 лет. Торвальдс неоднократно критиковал Windows.

Вас также могут заинтересовать новости: