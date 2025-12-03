Жизнь без обслуживания: застройщик 'Ковальская' оставил 4 киевских ЖК без поддержки

Компания "Ковальская-Жилсервис" отказывается предоставлять услуги по содержанию четырех многоквартирных домов, которые сама построила в столице. Компания планирует сообщить об этом жителям в течение следующей недели, пишет Трамвай.

Какие дома остаются без управляющего

Ковальская-Житлосервис прекращает обслуживание домов по адресам:

улица Перемышльская, 2Г (ЖК "Парковая башня")

улица Василия Касияна, 2/1 (ЖК "Жокей")

улица Срибнокольская, 2а

улица Александра Мишуги, 12

Все эти дома были введены в эксплуатацию компанией в течение 2007-2015 годов. По официальным данным, на сайте компании указано, что она обслуживает 35 собственных домов. Однако именно в этих четырех многоэтажках накопилась значительная задолженность совладельцев.

Время капитальных ремонтов наступило - управляющий уходит

В официальных обращениях к жителям Ковальская объясняет свое решение тем, что текущий тариф не соответствует фактическим затратам и не предусматривает накопления средств на капитальные работы, такие как ремонт фасада, замена сетей или капитальный ремонт лифтов или паркинга.

Видео дня

Иными словами, домам, введенным в эксплуатацию 10-18 лет назад, уже могут понадобиться первые серьезные ремонты инженерных систем и конструкций. Но компания, которая строила и эксплуатировала с первого дня, решает прекратить обслуживание.

Сколько жильцы задолжали компании

Задолженность жителей перед компанией по состоянию на 28 ноября 2025 года:

улица Перемышльская, 2Г (ЖК "Парковая башня", введено в эксплуатацию в 2015 году) - 641 849,42 грн;

улица Василия Касияна, 2/1 (ЖК "Жокей", 2007 года) - более 678 000 грн;

улица Срибнокольская, 2а (2006 года) - 1 001 281,11 грн;

улица Александра Мишуги, 12 (2010 года) - 794 906,96 грн.

Что ждет жителей

С 1 февраля 2026 г. Общество прекращает предоставление услуг по содержанию паркинга, дома и придомовой территории. Это означает, что ответственность за содержание общего имущества переходит к совладельцам именно накануне капитальных ремонтов. Совладельцам необходимо самостоятельно определиться со следующей формой управления домом - создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) или передать функции другой компании-управителю. В то же время создание ОСМД дает жителям реальные инструменты для восстановления дома с минимальными затратами благодаря кредитным, государственным и городским программам.

Если в текущем или следующем отопительном сезоне 2025-2026 совладельцы не успеют найти нового управляющего или не смогут самостоятельно обеспечить управление котельной, Общество готово обеспечить эту услугу до конца отопительного сезона - до 1 апреля 2026 года. Предоставление остальных услуг будет прекращено с 1 февраля 2026 года. Жители могут оставить вопрос о переходе через QR-коды, размещенные в объявлениях. Также ответы будут публиковаться в телеграмм-каналах каждого дома.

Вас также могут заинтересовать новости: