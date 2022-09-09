Министр юстиции подчеркнул, что Украина хочет получить компенсацию за все убытки, нанесенные Россией.

Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська изданиям медиагруппы Funke, передает DW.

По его словам, Украина на Генеральной Ассамблее ООН будет требовать принятия резолюции, на которой в будущем будет базироваться создание международного механизма возмещения убытков.

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"Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", – отметил Малюська.

Отмечается, что потери Украины от российского вторжения оцениваются гораздо больше, но названная Малюськой сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

Министр юстиции потребовал доступа к этим средствам, а также к зарубежным активам российских государственных предприятий и конфискованному имуществу российских олигархов.

Напомним, ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года, в стране не будут выполняться.

Она добавила, что конфискованных на сегодняшний день российских средств не хватит для восстановления Украины.

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