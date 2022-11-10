Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что показатель валового внутреннего продукта может упасть еще ниже.

ВВП Украины в 2022 году может упасть ниже ранее прогнозированного уровня. Негативное влияние оказывают постоянные атаки российской армии и отключения электроэнергии.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, украинцы и компании, в частности в Киеве, сталкиваются с отсутствием электричества по шесть и более часов в день, что влияет на экономику.

"Проблема в том, что компании не работают. Если отключения электроэнергии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель, ВВП может упасть еще больше", - цитирует Reuters украинскую чиновницу.

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При этом она отметила, что по оценкам министерства, объем производства в период с августа по сентябрь упал на 35%, а в октябре - на 39%. Свириденко отметила, что бюджету Украине понадобиться иностранная помощь. В свою очередь украинское правительство предпринимает шаги по сокращению расходов за счет сокращения персонала и приватизации небольших госпредприятий.

ВВП Украины во время войны - что известно

ВВП страны во втором квартале текущего года снизился на 37,2% в сравнении со вторым кварталом прошлого года. В свою очередь Минэкономики сообщило, что ВВП за девять месяцев упал на 30%.

При этом НБУ прогнозровал, что сокращение экономики страны на треть в текущем году, но в 2023-2024 годах ожидался экономический рост при условии разблокирования портов Украины.

В то же время проекте госбюджета-2023 был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

Уже в октябрьском инфляционном отчете НБУ указано, что ВВП Украины сократится по результатам 2022 года на 32%.

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