Ведущая поделилась серией новых фото.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк показалась в компании с финалисткой Нацотбора на "Евровидение-2026", певицей Jerry Heil и олимпийской чемпионкой Ярославой Магучих.

"Я и мои друзья на работе. Джерька, Оля, Ярка и Ивасик Фролов", - отметила Леся в подписи к опубликованным в Instagram снимкам.

Jerry Heil тут же отреагировала в комментариях фразой:

Видео дня

"И Лесичка сестричка".

На большинстве фото Леся предстала в облегающем кожаном максиплатье мятно-серого цвета с белой меховой накидкой.

Многие пользователи оценили ее новый образ комплиментами:

"Образ просто огонь", "Какая вы, Леся, красивая и длинноногая", "Дива", "Вау", "Как всегда невероятная", "Лесю поддерживаем еще с "Орла и Решки"… Но сейчас как цветок расцвела и стала еще искреннее и любимее", "Команды моей мечты".

Не обошлось и без критики. Среди подписчиков ведущей нашлись и те, кто заподозрил, что 38-летняя Никитюк могла корректировать внешность с помощью пластики: "Ты понимаешь, что это видно? Или нет? Форма лица меняется вообще".

Напомним, недавно Леся Никитюк пожаловалась на странное образование на руке.

Вас также могут заинтересовать новости: