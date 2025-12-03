Запустить движение в направлении Виноградаря можно будет только после введения в эксплуатацию двух станций.

Киевский метрополитен не сможет запустить движение на участке до Виноградаря в 2026 году. Завершение работ планируется не ранее 2027 года.

Об этом сообщил руководитель киевского метрополитена Виктор Выговский на заседании Транспортной комиссии Киевсовета.

По его словам, в 2026 году планируется закончить строительство станции "Мостицкая". При этом запустить движение в направлении Виноградаря можно будет только после введения в эксплуатацию двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Ориентировочное завершение строительства объектов запланировано на 2027 год.

"В целом планируется окончание выполнения работ в 2027 году, но мы все понимаем, что живем в военное время, поэтому важен вопрос дополнительного финансирования", - сказал Выговский.

Метро на Виноградарь начали строить еще в 2019 году. Две новые станции подземки должны были открыть еще в 2021 году. Однако, открытие новых станций несколько раз переносилось и пока ни одна из них не построена, а бывший подрядчик строительства - АО "Киевметрострой" даже не вернул аванс. В апреле 2024 года суд взыскал с бывшего подрядчика строительства метро на Виноградарь 139 млн грн в пользу общины Киева.

Однако позже сообщалось, что строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Варшавская" может не завершиться в 2027 году, как это предусмотрено договором, из-за нехватки финансирования.

