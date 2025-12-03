На самом деле это специальный жест для устройства.

Интернет сейчас подсмеивается над одной странной привычки владельцев Apple Watch. Человек получает звонок или уведомление и вместо аккуратного тапа просто шлёпает ладонью по экрану. Выглядит так, будто часы провинились, но на самом деле жест вполне встроен в систему.

Как рассказали в Slashgear, на самом деле в этом жесте нет ничего мистического, у Apple Watch есть встроенная функция, которая реагирует на прикрытие экрана рукой.

Лёгкое касание всей ладонью или короткий хлопок гасит дисплей и завершает некоторые процессы. Если держать ладонь на экране три секунды, часы вибрируют и отключают уведомление или входящий звонок.

Работает это благодаря жесту Cover to Mute в watchOS. Его можно включить в настройках часов: Settings - Gestures - включить жесты - активировать Cover to Mute. После этого достаточно накрыть дисплей ладонью, чтобы мгновенно приглушить любой сигнал.

Есть и второй жест: лёгкое хлопание по экрану выключает дисплей, даже если включён Always-On. Такой способ помогает экономить заряд и быстрее возвращаться на циферблат из любого приложения.

