Недавно певица призналась, что живет в одном доме с экс-супругом.

Известная украинская певица Камалия поделилась с подписчиками важным событием в жизни - покупкой новой недвижимости. В своем Instagram артистка опубликовала соответствующий ролик.

Судя по обнародованным кадрам, на осмотр и оформление покупки Камалия пришла с бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром. Они вместе осмотрели объект, который еще полностью не готов к заселению

Кроме того, на видео запечатлен момент того, как певица подписывает документы, а также обсуждение дополнительных вопросов. Цель такой инвестиции и дальнейшие планы Камалия пока не комментировала. Также знаменитость не раскрыла детали о точном местоположении и площади квартиры.

Видео дня

Напомним, ранее Камалия раскрыла неожиданную правду о бывшем муже и их жизни сегодня. Певица призналась, что живет в одном доме с ним, и назвала главную причину, по которой было принято такое решение.

"Все вместе живем - дети, Захур и я... У нас общие дети. Их нужно воспитывать", - заявила Камалия.

По ее словам, им так вполне комфортно, и это было общее решение.

Вас также могут заинтересовать новости: