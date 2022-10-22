Запад уже всерьез обсуждает, как именно РФ будет отвечать за свою агрессию.

Россия обязательно будет платить Украине репарации. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Запад уже начал обсуждать этот вопрос и это уже серьезно.

Об этом он рассказал в прямом эфире с Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, на Западе уже обозначили четыре "пункта победы Украины".

"Первое - вывод российских войск... Второе - репарации за счет РФ. Третье - выдача наказаний военным преступникам. И четвертое - Путина не должно быть. Это дискутируется как украинская модель победы. Запад исходит из этого, в том числе. Ну а раз он исходит и делает это частью стратегического планирования, я так понимаю, они начинают думать, каковы механизмы этой загадочной компенсации. Ну ясно же, что компенсация должна быть за счет российских активов", - отметил советник ОПУ.

Арестович рассказал, что процедура изъятия российских активов довольно сложная. Потому это лучше делать в судебном порядке, так РФ не сможет надолго затянуть процесс передачи репараций.

Путин должен был понимать, чем для него и всей РФ обернется полномасштабное вторжение, отметил Арестович. Кровавому диктатору стоило учесть, что за агрессию против Украины ему придется отвечать.

"Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь", - вспомнил старую поговорку советник ОПУ.

Репарации от РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Денис Малюська отмечал, что Украина потребует не менее 300 млрд долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения. На самом деле сумма ущерба Украины от вторжения РФ гораздо больше, однако указанная сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и сообщил о необходимости срочного привлечения финансовых ресурсов.

21 октября стало известно, что в ЕС подготовят варианты использования замороженных активов России для восстановления Украины.

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