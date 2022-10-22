Россия обязательно будет платить Украине репарации. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Запад уже начал обсуждать этот вопрос и это уже серьезно.
Об этом он рассказал в прямом эфире с Марком Фейгиным.
По словам Арестовича, на Западе уже обозначили четыре "пункта победы Украины".
"Первое - вывод российских войск... Второе - репарации за счет РФ. Третье - выдача наказаний военным преступникам. И четвертое - Путина не должно быть. Это дискутируется как украинская модель победы. Запад исходит из этого, в том числе. Ну а раз он исходит и делает это частью стратегического планирования, я так понимаю, они начинают думать, каковы механизмы этой загадочной компенсации. Ну ясно же, что компенсация должна быть за счет российских активов", - отметил советник ОПУ.
Арестович рассказал, что процедура изъятия российских активов довольно сложная. Потому это лучше делать в судебном порядке, так РФ не сможет надолго затянуть процесс передачи репараций.
Путин должен был понимать, чем для него и всей РФ обернется полномасштабное вторжение, отметил Арестович. Кровавому диктатору стоило учесть, что за агрессию против Украины ему придется отвечать.
"Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь", - вспомнил старую поговорку советник ОПУ.
Репарации от РФ: что известно
Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Денис Малюська отмечал, что Украина потребует не менее 300 млрд долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения. На самом деле сумма ущерба Украины от вторжения РФ гораздо больше, однако указанная сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и сообщил о необходимости срочного привлечения финансовых ресурсов.
21 октября стало известно, что в ЕС подготовят варианты использования замороженных активов России для восстановления Украины.