По мнению специалистов, этот внедорожник предлагает превосходную динамику, улучшенную проходимость и передовые технологии безопасности.

Хотя кроссоверы доминируют в рейтингах продаж новых авто, очень мало из них являются настоящими внедорожниками. Несмотря на повышенную высоту дорожного просвета, эти автомобили больше подходят для городских поездок, но не для подъема на крутую гору или переправу через реку.

Поэтому если вы хотите отправиться на дикую природу, вам нужен полноценный внедорожник - мощное авто, которое доберется до тех мест, куда другие автомобили доехать не смогут.

Сегодня рынок предлагает очень большой выбор внедорожников. Растеряться на нем легко, поэтому Autocar решил помочь потенциальным покупателям и назвал лучший вариант.

Видео дня

На первое место среди внедорожников и автомобилей с полным приводом в издании поставили Land Rover Defender Octa.

"Составьте список самых универсальных автомобилей в мире, и Defender определенно войдет в тройку лидеров", - отмечает автомобильный эксперт Мэт Сондерс.

По словам специалистов, Land Rover Defender Octa предлагает превосходную динамику, улучшенную проходимость и передовые технологии безопасности. Автомобиль идеально подойдет для езды по грязи, бродам и склонам. При этом он прекрасно чувствует себя на дороге и имеет просторную и хорошо отделанный интерьер.

Автомобиль имеет и условные недостатки. Например, модель сложно назвать "бюджетной". В Украине Land Rover Defender 110 Octa 635PS можно приобрести за "нескромные" 9,8 млн гривен.

Специалисты назвали и другие внедорожники, на которые стоит обратить внимание. Среди них - Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser. Первый хвалят за богатое оснащение в стандартной комплектации, тогда как второй отличается превосходной надежностью.

ТОП-10 лучших внедорожников и полноприводных автомобилей 2025 года:

Land Rover Defender Octa Jeep Wrangler Toyota Land Cruiser Ford Ranger Raptor Range Rover Mercedes-Benz G-Class Subaru Outback Dacia Duster 4x4 Land Rover Discovery Ineos Grenadier

Лучшие автомобили - другие новости

Напомним, что недавно специалисты выбрали лучшее подержанное семейное авто в 2025 году. Победителем стал хорошо известный миллионам автомобилистов Volkswagen Polo.

По словам экспертов, эта модель может похвастаться просторным салоном, премиум-оснащением и передовыми технологиями

А еще ранее был назван лучший подержанный автомобиль 2025 года. Выбор экспертов пал на BMW 3 Series. Также в перечень лидеров попали Jaguar I-Pace и Skoda Fabia.

Вас также могут заинтересовать новости: