Планы ЕС по отказу от российского газа не требуют единодушия всех государств-членов.

Венгрия будет оспаривать в высшем суде Европейского Союза решение о постепенном прекращении импорта российского газа в Европу.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает Reuters.

Он отметил, что принятое решение нарушает учредительные документы Евросоюза.

"Принять и выполнить это решение Брюсселя для Венгрии невозможно", - заявил Сийярто

Венгерский министр добавил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и договорился о координации действий.

Со своей стороны Фицо заявил, что его страна имеет основания идти в суд из-за решения об отказе ЕС от российского газа. При этом он дал понять, что все будет зависеть от того, как Еврокомиссия выполнит гарантии по предотвращению возможного дефицита газа или скачков цен на него, предоставленные Словакии в этом году.

"Мы имеем достаточные юридические основания для рассмотрения возможности подачи иска. Мы договорились, что вскоре представим, в какой степени Европейская комиссия выполнила свои обязательства перед нами", - заявил словацкий премьер.

Впрочем, издание обращает внимание, что планы по отказу от энергетических ресурсов требуют лишь поддержки большинства государств-членов, что не оставляет Венгрии и Словакии возможности наложить вето.

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

В июне 2025 года Еврокомиссия представила план постепенного отказа от импорта российского газа. Согласно документу, импорт российского газа должен был быть прекращен до конца 2027 года.

После длительных переговоров и дискуссий страны-члены блока договорились ускорить это решение. 3 декабря стало известно, что страны-члены ЕС достигли соглашения о прекращении импорта сжиженного газа из РФ до конца 2026 года, то есть на год раньше, чем предлагала Еврокомиссия.

До этого страны-члены блока одобрили 19-й пакет санкций против России, который предусматривал отказ Евросоюза от российского сжиженного газа до конца 2027 года.

