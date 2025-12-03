Лесничества уже успели реализовать первые 10 тысяч рождественских деревьев.

Цены на рождественские хвойные деревья почти не изменились по сравнению с прошлым годом и составляют от 210 до 250 гривень. Ели и пихты продают от 240-280 гривень.

Об этом сообщили в государственном предприятии "Леса Украины" в Telegram.

Лесничества уже успели продать около 10 тысяч деревьев, а всего к продаже запланировано 140 тысяч зимних красавиц. В случае повышенного спроса, размеры поставок обещают увеличить.

Стоимость елок будет выше на Востоке и Юге страны, а также вблизи крупных городов, как Днепр, Одесса, Николаев. Самые дешевые в Украине елки можно будет приобрести в лесистой местности Севера и Полесья - на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговщине.

Некоторые лесничества предлагают желающим приобрести новогодние елки в контейнерах. Цена одной такой начинается от 500 гривень.

Рождественские деревья, которые продают официально, должны иметь бирку со штрих-кодом или этикеткой, которая подтверждает их легальность и безопасность.

Рождественские елки в Украине - главные новости

В Киеве площадки для продажи новогодних елок открылись 3 декабря. Цены на деревья составляют от 350 до 3-4 тысяч гривень. Перечень столичных локаций, где будут торговать рождественскими деревьями, насчитывает 141 позицию.

Открытие главной елки страны запланировано на День святого Николая, 6 декабря. Она по традиции размещена на Софийской площади, а рядом с ней оборудовали небольшой каток.

