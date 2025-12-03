Отмечается, что рост в последние недели вызван спекуляциями.

Медь колебалась в районе рекордного максимума, достигнутого в начале недели. Опасения по поводу мировых поставок поддержали интерес инвесторов к металлу.

Издание Bloomberg пишет, что цены снизились после достижения исторического максимума 1 декабря, но затем снова выросли вместе с другими промышленными металлами. Рост в последние недели вызван спекуляциями на возможном дефиците, поскольку трейдеры перенаправляют огромные объемы металла в США, чтобы опередить возможные импортные пошлины.

Проблемы с поставками доминировали на рынке меди в течение этого года после серии незапланированных перебоев в работе рудников от Индонезии до Чили и Демократической Республики Конго. Китайские металлургические заводы и горнодобывающие компании ведут сложные переговоры о поставках на 2026 год.

Инвесторы также ожидают ряда данных по США, в том числе отчетов о занятости в частном секторе, ценах на импорт и промышленном производстве.

К 16:10 по шанхайскому времени цена на медь выросла на 1% до 11 257 долларов за тонну, а рост за год составил около 28%. Таким образом, 1 килограмм металла стоила 11,25 доллара.

Цены на металлы - последние новости

27 ноября цены на золото пошли вниз, хотя накануне драгоценный металл достиг почти двухнедельного максимума в 4162,99 доллара.

При этом серебро резко выросло, достигнув рекорда, после чего снизилось в преддверии публикации ряда экономических данных по США. Инвесторы ожидают получить более четкое представление о состоянии американской экономики.

