Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Покровске, говорят в Генштабе.

Информация немецкого издания Bild о полном захвате Покровска российскими войсками и "оконченном бое" не соответствует действительности. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

"Ситуация в Покровске крайне сложная. Но Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага", - заявил он.

Также спикер Генштаба сообщил, что как в районе Покровска, так и Мирнограда украинские воины проводят мероприятия для налаживания логистики и блокируют попытки российских войск накапливать штурмовые группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

Что написал Bild

По сегодняшнему сообщению Bild, оборона Мирнограда под угрозой и более тысячи украинских бойцов грозит котел. По данным аналитика Bild Юлиана Рёпке, украинские защитники просят командование вывести их или наладить логистику.

Как утверждает издание, ситуация для бойцов пяти украинских бригад в этом населенном пункте ухудшилась после захвата россиянами города-соседа Покровска.

"Ситуация критическая. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Сложно даже доставить еду", - рассказал журналисту один из военных, который попросил не называть его имя.

Ситуация на фронте в целом

По сообщениям украинского ресурса DeepState, россияне оккупировали три населенных пункта и продвинулись в Покровске, а также вблизи Гуляйполя.

"Враг оккупировал Балаган, Сладкое и Затишье, а также продвинулся в Покровске, вблизи Новоэкономического и Гуляйполя", - отмечается в сообщении.

В частности, населенные пункты Балаган и Новоэкономическое находятся в Покровском районе Донецкой области, а Сладкое и Затишье - и в Гуляйпольской городской громаде Запорожской области.

