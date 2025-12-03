Сейчас продолжаются консультации у руководителя украинской делегации с Великобританией, Германией, Францией.

Спецпосланник США Стив Уиткофф имел разговор с главой украинской делегации и секретарем СНБО Рустемом Умеровым после встречи в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на полях заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

"Был контакт руководителя украинской делегации с господином Виткоффом. Поскольку это телефонический контакт, из соображений безопасности трудно представить, чтобы обсуждались детали этой встречи. Это процесс чувствительный", - сказал он.

По его словам, сейчас продолжаются консультации у руководителя украинской делегации с ответчиками из стран E-3 - это Великобритания, Германия, Франция.

"Для дальнейшей координации наших усилий и оценки достигнутого прогресса. А мы действительно имеем прогресс от Женевы, затем Майами, это действительно достигнутый прогресс в мирном процессе. Потому что мы сейчас отталкиваемся от документа из 20 пунктов, который был наработан в Женеве", - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что американская делегация услышала украинскую, и документ дальше развивается. Глава МИД рассказал:

"Да, есть наиболее чувствительные вопросы, которые взяты в скобки, которые оставлены на рассмотрение лидеров. Что сообщили представители американской делегации, что по их оценке разговоры в Москве для мирного процесса имели положительное значение, это их оценка. И пригласили украинскую делегацию для продолжения разговоров с США в ближайшее время".

Хочет ли Путин закончить войну - мнение Сибиги

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Сибига подчеркнул, что российский диктатор второй день подряд делает заявления, которые свидетельствуют о том, что он не планирует заканчивать войну.

Он добавил, что Украина полностью поддерживает все усилия, которые могут принести справедливый мир в Украине.

По словам главы МИД, команды Украины и США вместе с европейскими партнерами "много работали" и "достигли важного прогресса".

