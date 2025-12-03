В православный праздник сегодня принято молиться святой покровительнице женщин и детей.

4 декабря по новому церковному календарю чтят святую Варвару Илиопольскую. День окружен особыми традициями, приметами и многовековыми запретами - они, согласно поверьям предков, могут повлиять на удачу и защиту семьи. Об этом, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый календарь

4 декабря (17 декабря - дата в староцерковном календаре) православные вспоминают святую великомученицу Варвару Илиопольскую. Варвара - одна из самых почитаемых христианских святых, которая тайно приняла крещение и умерла как мученица за свою веру.

Святая Варвара жила в III веке в финикийском Илиополе (ныне Ливан). Ее отец Диоскор держал дочь взаперти - Варвара была очень красива, и он оберегал ее от посторонних глаз. Но когда Варвара наконец смогла выйти из дома, то встретила христиан, прониклась их учением и приняла крещение.

Видео дня

Когда отец узнал об этом, то сильно разгневался: он отрекся от дочери и выдал ее градоначальнику. Варвару поддавали пыткам, но ее раны чудесным образом заживали. Тогда, понимая, что дух мученицы не сломить, девушку казнили. По преданию, после этого Диоскора и градоначальника поразила молния.

Мощи святой Варвары в VI веке перенесли в Константинополь, а в 1108 году их привезли в Киевскую Русь. Для мощей была построена церковь в Киеве, сегодня они хранятся во Владимирском соборе и остаются одной из главных святынь Украины.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

4 декабря православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников, посвященных жизни Богородицы. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю и его историю.

С какими молитвами обращаются в этот день, что нельзя делать сегодня

День святой Варвары с давних времен считается женским праздником и временем особой защиты. В молитвах к святой просят дать детей, здоровья для малышей, мира в семье и избавить от внезапной или насильственной смерти. Варвара покровительствует беременным, помогает тем, кто переживает трудности в жизни.

В народе день прозвали Варвары или Варвара Мороз - обычно с этой даты начинались сильные морозы, поэтому люди придумали поговорку: "Трещит Варюха - береги нос да ухо".

По народным приметам сегодня можно заниматься уборкой, готовкой и уборкой, но только не рукоделием. Хозяйки традиционно лепят вареники и пекут пироги с маком. Продолжается Рождественский пост - тем, кто постится, сегодня разрешаются блюда с ратительным маслом и рыба.

Считается также, что с Варвариного дня начинается череда зимних праздников, которые в народе называют "Варки, Савки, Николая". С этой же даты по земле начинает ходить святой Николай.

В день святой Варвары церковь напоминает, что недопустимы ругань, сквернословие, ссоры, зависть, лень и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

В народе Варварин день - это время строгих запретов. На Варвару нельзя:

ругаться с родственниками и соседями - к болезням и бедности;

давать из дома продукты в долг, особенно соль - к ссорам в семье;

заниматься рукоделием.

Мужчинам категорически запрещено ругать или повышать голос на жен - верят, что за такое неуважение "скрутит" спину и разболятся суставы. Нежелательно также сегодня отправляться в дальние поездки - дорога может быть неудачной.

Приметы 4 декабря

По приметам дня предсказывают погоду и урожай:

много снега в этот день - к снежной зиме с морозами;

сильный мороз - к жаркому лету;

пасмурный день выдался - будет много овощей и грибов;

ветер с востока - скоро наступят холода.

Замечают также: если дым из трубы стелется - то это к потеплению, а если поднимается вверх - к холодам. Если ночью звездное небо особенно яркое, то неделя будет очень холодной, а весна поздней.

Вас также могут заинтересовать новости: