Развитие украинской энергосистемы открывает большие возможности для французских компаний.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на встрече с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером.

Тимченко отметил, что в условиях постоянных обстрелов энергосистемы Россией, поддержка Франции никогда не была такой важной.

На прошлой неделе глава ДТЭК встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером. Во время встречи они обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества Украины и Франции.

"Я отметил, что украинский рынок также является большой возможностью для ведущих французских компаний мира, поскольку набирает обороты задача построения более мощной и чистой энергетической системы для Украины", - подчеркнул Тимченко.

Он подчеркнул, что ДТЭК ищет все возможности для расширения партнерств в развитии возобновляемой генерации и систем накопления энергии.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

