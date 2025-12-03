Стубб считает, что Россия вряд ли примет обновленный "мирный план".

Президент Финляднии Александр Стубб заявил, что любое соглашение о завершении войны в Украине вряд ли будет отвечать всем условиям справедливого мира. Такое мнение он высказал в интервью финскому каналу MTV Uutiset.

"Реальность такова, что мы, финны, также должны подготовиться к моменту, когда мир будет достигнут, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", - сказал Стубб.

Президент Финляднии заверил, что Европа работает над сохранением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Тем не менее, он уверен, что "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".

Также Стубб добавил, что его разочаровал первоначальный 28-пунктный "мирный план" США, обнародованный в ноябре. Он выразил скептицизм по поводу того, что Россия примет обновленные условия этого соглашения.

Встреча России и США не помогла приблизить мир в Украине

Ранее The Wall Street Journal писало, что пятичасовая встреча президента России Владимира Путина с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле завершилась без достижения соглашения о прекращении войны. В издании подчеркнули, что эта встреча не убрала главный "камень преткновения" мирных переговоров.

Более того, советник главы РФ Юрий Ушаков, присутствовавший на встрече, заявил, что территориальный вопрос является одним из важнейших для Москвы, но сторонам пока не удалось достичь компромисса.

