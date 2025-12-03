По его мнению, это не означает, что РФ не попытается реализовать свои цели в будущем.

Российские войска не выполнили основные задачи, которые ставили перед собой во время весенне-летне-осеннего наступления. Об этом заявил военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".

"Мы можем сейчас говорить, что весенне-летне-осеннее наступление провалилось с точки зрения того, что те задачи, которые они ставили, не были выполнены. Это задача - Купянск, буферная зона в Сумской области, в проекте была буферная зона в Черниговской области. Создание буферной зоны в Сумской области провалилось. Продвижений особых в Харьковской области тоже нет, имею в виду Волчанск", - рассказал эксперт.

Также он сообщил, что важные города, такие как Покровск и Мирноград, все еще находятся под контролем Украины, хотя бои за них продолжаются.

В то же время, Попович добавил, что хотя это наступление и не принесло России желаемых результатов, это не означает, что они не могут попытаться реализовать свои цели в будущем.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, по состоянию на сегодня ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны Украины продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага.

Представитель Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев также сообщил, что как в районе Покровска, так и Мирнограда украинские воины проводят мероприятия для налаживания логистики и блокируют попытки российских войск накапливать штурмовые группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

