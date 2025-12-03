Spotify запустил Wrapped 2025 - персональные музыкальные итоги года, которые уже доступны в приложении для iOS и Android, а при желании их можно открыть и по прямой ссылке в браузере.
Формат не меняется из года в год: вертикальные карточки, собирающиеся в слайд-шоу, которое листается свайпами и сопровождается вашими же треками.
В подборке можно увидеть всё, что формировало ваш музыкальный год: самый частый жанр, любимых исполнителей, топ-композиции, альбомы и даже "музыкальный возраст" - метрику, по которой сервис определяет, на какую эпоху вы ориентируетесь в своих предпочтениях.
Когда вся история просмотрена, Spotify предлагает скачать карточку с основными данными. Доступно четыре варианта оформления, отличаются только визуалом, так что можно выбрать тот, что больше цепляет.
Ранее мы рассказывали, что в Spotify добавили возможность переносить свой плейлист с других стримингов. Функция работает через сервис TuneMyMusic.
Кроме того, недавно в Spotify стало можно бесплатно слушать любую музыку. Ранее без премиум подписки Spotify композиции запускались случайным образом.