Сервис даже назовёт ваш "музыкальный возраст" в зависимости от любимой музыкальной эпохи.

Spotify запустил Wrapped 2025 - персональные музыкальные итоги года, которые уже доступны в приложении для iOS и Android, а при желании их можно открыть и по прямой ссылке в браузере.

Формат не меняется из года в год: вертикальные карточки, собирающиеся в слайд-шоу, которое листается свайпами и сопровождается вашими же треками.

В подборке можно увидеть всё, что формировало ваш музыкальный год: самый частый жанр, любимых исполнителей, топ-композиции, альбомы и даже "музыкальный возраст" - метрику, по которой сервис определяет, на какую эпоху вы ориентируетесь в своих предпочтениях.

Когда вся история просмотрена, Spotify предлагает скачать карточку с основными данными. Доступно четыре варианта оформления, отличаются только визуалом, так что можно выбрать тот, что больше цепляет.

Ранее мы рассказывали, что в Spotify добавили возможность переносить свой плейлист с других стримингов. Функция работает через сервис TuneMyMusic.

Кроме того, недавно в Spotify стало можно бесплатно слушать любую музыку. Ранее без премиум подписки Spotify композиции запускались случайным образом.

