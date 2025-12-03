Американцы признают, что их разработка создана на основе "Шахеда", который им удалось детально изучить.

Армия США развернула на Ближнем Востоке свое первое оперативное подразделение, вооруженное недорогими беспилотными-камикадзе, который является реконструкцией иранского Shahed-136. Об этом пишет The War Zone.

Дроны под названием LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System - дословно Дешевая Беспилотная Боевая Ударная Система), конструкция которых была позаимствована у печально известных "Шахедов", встали на вооружение оперативной группы Scorpion Strike (TFSS) - первого подразделения операторов дронов-камикадзе в армии США.

Как рассказал изданию неназванный американский чиновник, TFSS состоит примерно из двух десятков военнослужащих, которые будут отвечать за эксплуатацию беспилотников.

"Я не хочу вдаваться в цифры [количества используемых дронов], но они точно базируются и поставляются в таком количестве, что обеспечивают нам значительный уровень возможностей", - добавил чиновник.

Беспилотник LUCAS был разработан компанией SpektreWorks из штата Аризона в сотрудничестве с американскими военными. Дрон имеет характерную дельтаобразную форму, длина составляет примерно 3 метра, а размах крыльев - 2,4 метра.

Утверждается, что беспилотники оснащены технологией "автономной координации, что делает их пригодными для роевой тактики и сетецентрических ударов".

Стоимость беспилотника, как заявляется, составляет примерно 35 000 долларов США, что сопоставимо со стоимостью "Шахеда".

"Американские военные получили иранский шахед. Мы изучили его и провели реверс-инжиниринг", - прямо признал упомянутый чиновник.

Компания-разработчик SpektreWorks на своем сайте приводит характеристики тренировочного дрона-мишени, созданного на базе LUCAS: максимальная дальность полета 714 км, грузоподъемность (без учета топлива) 18 кг, крейсерская скорость 140 км/ч. То есть по всем параметрам существенно или даже в разы уступает "Шахеду". Однако не ясно, насколько эти характеристики соответствуют базовому LUCAS.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда не только массово строим их, но и уже впервые разместили на Ближнем Востоке. По сути, мы можем перевернуть сценарий в отношении Ирана", - подчеркнул американский чиновник, прозрачно намекнув, что в случае необходимости уже Иран может подвергнуться массированной дроновой атаке, как сам он делал с Израилем и как "русские сделали с Украиной".

