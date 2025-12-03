Вчера из следственного изолятора под домашний арест выпустили отца Руслана Магамедрасулова.

Суд освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого СБУ задержало по делу о незаконном ведении бизнеса в России. Об этом сообщает "Суспільне".

В издании отметили, что вчера, 2 декабря, из СИЗО под домашний арест выпустили отца Руслана Магамедрасулова - Сентябра. Журналисты добавили, что Магамедрасуловых подозревают в незаконном бизнесе с РФ и намерении продавать техническую коноплю в Дагестан.

"Производство, по словам Магамедрасулова-младшего, связано с операцией "Мидас". Руслан - один из детективов НАБУ, которые документировали злоупотребления, которые привели к разоблачению коррупции", - сказано в сообщении.

Задержание Руслана Магамедрасулова - что стоит знать

Как сообщал УНИАН еще в июле текущего года, расследование, которое проводило СБУ, установило, что Руслан Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан.

"По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координировал деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогал своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - заявляли тогда в СБУ.

