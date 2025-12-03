Суть головоломки в том, чтобы исправить неправильное математическое выражение.

Чтобы решить сегодняшнюю головоломку, вам понадобятся немного внимательности, смекалки и аналитического мышления. На первый взгляд, задача сложная, но, если вы уже имели дело с подобным, то, вероятно, убедились, что она вам по силам.

Задачка заключается в том, чтобы исправить неправильное равенство. А для этого надо две спички переместить в другое место. После того, как головоломка будет решена, вы убедитесь, насколько хорошо способны распознавать закономерности и мыслить нестандартно.

Итак, перед вами - неправильное равенство: 7 - 0 = 6. Оно составлено из 18 спичек. Две из них необходимо переместить - и равенство станет правильным. Важный момент: на решение задачи у вас есть всего 20 секунд.

Сосредоточьтесь, настройте таймер и начинайте думать над правильным ходом. Возможно, вы не справитесь за отведенное время? В таком случае не расстраивайтесь, а попробуйте решить головоломку еще раз. Если же окончательно убедитесь, что задача слишком трудная, - решение смотрите внизу.

Чтобы равенство стало правильным, нужно верхнюю и нижнюю спички с цифры 0 переместить вперед, образовав из них цифру 1. В результате получим правильный математический пример: 17 - 11 = 6.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали головоломку, в которой надо переместить всего одну спичку, чтобы осел перевернулся. На картинке осел, составленный из пяти спичек, стоит на ногах, повернувшись головой вправо. Однако если переложить всего одну спичку - осел перевернется.

В другой головоломке надо заставить рыбу плыть в противоположную сторону с помощью 3 спичек. Подобные задачки не только улучшают когнитивную гибкость, но и развивают пространственное мышление и внимание к деталям.

