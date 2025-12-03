Чтобы сэкономить, туристам предлагают проявлять гибкость.

В 2026 году путешествия по некоторым направлениям могут обойтись туристам дороже по целому ряд причин, в том числе из-за геополитической напряженности и изоляционизма.

Как отмечается в прогнозе от экспертов туристического портала Fodor's, в частности, воздушное пространство в некоторых регионах может быть ограничено для коммерческой авиации, что означает более длинные маршруты и более высокие цены на топливо.

Одновременно бюджетные авиакомпании теряют обороты, отчасти из-за роста стоимости рабочей силы на фоне дефицита и повышения аэропортовых сборов, а авиакомпании становятся более дорогими.

Видео дня

Кроме того, туристические направления и дальше повышают налоги для гостей, пытаясь таким образом бороться с чрезмерным наплывом туристов.

Среди прочего ожидается, что Венеция в следующем году будет вновь брать плату за въезд в город. Тем временем, Эдинбург утвердил туристический налог в размере до 5% на проживание, который будет введен с июля 2026 года. Норвежские муниципалитеты также могут взимать 3%-ный сбор с пассажиров круизных судов и гостей, останавливающихся на ночь. Также пассажиры круизных судов будут платить сбор за высадку в некоторых портах Греции в зависимости от сезона – на Санторини и Миконосе он составляет до 20 евро.

Кроме того, в следующем году Сингапур будет взимать с пассажиров сбор за экологически чистое авиационное топливо в размере 32 долларов США с пассажира, а Япония одобрила прогрессивное повышение налога (до 900%) на проживание в Киото, которое вступит в силу в марте.

Как сэкономить на путешествиях в 2026 году

Компания Faye Travel Insurance советует туристам проявлять гибкость, выбирая тип поездки (например, "горнолыжный" или "пляж") и подбирая место, которое соответствует их бюджету.

Также туристам рекомендуют по возможности останавливаться у друзей или семьи, путешествовать в межсезонье, готовить еду в месте проживания и стараться брать с собой немного вещей, чтобы избежать дополнительных сборов за провоз багажа.

Какие туристические тренды будут преобладать в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее исследование Travel Trends report for 2026 от британской туристической ассоциации ABTA установило, что сентябрь будет лучшим месяцем для путешествий в следующем году.

В свою очередь эксперты платформы GetYourGuide определили шесть туристических трендов, которые будут доминировать в 2026 году – от воркшопов до наблюдения за птицами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.