Ожидается, что это позволит увеличить поступления в государственный бюджет на 30 млрд грн.

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада во время заседания приняла во втором чтении и в целом проект закона о повышении налогов для банков.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 272 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, на 2026 год предлагается установить для банков повышенную ставку налога на прибыль предприятий в размере 50% с одновременным запретом уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Ожидается, что данная инициатива позволит увеличить поступления в государственный бюджет Украины на 2026 год ориентировочно на 30 млрд грн.

Это будет уже третье такое поднятие налога на прибыль для украинских банков.

Стоит отметить, что НБУ не поддерживал это решение. Как сообщал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, удвоение налогов для банков не принесет тех средств, как задумывается авторами законопроекта, ведь может "спровоцировать потребность в докапитализации государственных банков за счет госбюджета".

По его словам, банковская сфера и без такого повышения платит больше налогов, чем другие отрасли - 25% вместо 18% у остальных.

Как добавил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ко второму чтению законопроекта были поддержаны новые изменения по ряду направлений:

отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;

освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;

продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;

продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на беспилотники, тепловизоры, антидронные ружья и другое оборудование для обороны;

совершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);

отмена единого налога для охранной деятельности;

отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;

внесение изменений в Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

Повышение налогов для банков - главные новости

В 2023 году Верховная Рада уже принимала закон о налогообложении сверхприбылей банков, повысив в тот год налог до 50%, но с 2024 года ставка составила 25%.

14 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов для банков. По словам главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, речь идет о привлечении дополнительно 30 миллиардов гривень, которые очень нужны нашей стране на усиление обороны и социальную поддержку граждан.

Национальный банк и финансовый сектор выступили против этой инициативы: регулятор заявил, что такой шаг "подрывает доверие к налоговой системе" и может иметь "серьезные последствия не только для банков".

