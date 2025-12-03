Предложение по финансированию Украины может быть принято без участия Бельгии, намекнула фон дер Ляйен.

Европейский Союз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - это 90 миллиардов евро, а остальное обеспечат международные партнеры.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет The Guardian.

По ее словам, ЕС хочет помочь украинцам "вооружить их средствами для самозащиты и вести мирные переговоры с позиции силы".

Видео дня

"Поскольку давление - это единственный язык, на который реагирует Кремль, мы можем его усилить. Мы должны увеличить расходы войны для Путина из-за его агрессии, и сегодняшнее предложение дает нам для этого возможности", - цитирует издание фон дер Ляйен.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться через заимствования Евроосюза - привлечение капитала на финансовых рынках - и использование денежных остатков из замороженных российских активов в ЕС.

"Мы предлагаем охватить все финансовые учреждения, которые накопили такие денежные остатки, и эти учреждения должны перевести наличные в механизм репарационного кредита. Другими словами, мы берем эти денежные остатки, предоставляем их Украине как заем, и Украина должна вернуть этот заем, если и когда Россия будет платить репарации", - объясняет президент ЕК.

Она отмечает, что средства будут использоваться "преимущественно" для производства и закупки военной поддержки для Украины в Европе и странах Европейской экономической зоны, с закупками "извне" время от времени.

В ответ на продолжение сопротивления Бельгии данному плану фон дер Ляйен говорит, что комиссия "очень внимательно" выслушала их опасения и "учла почти все из них". Она отмечает, что будут введены "очень строгие гарантии", чтобы обеспечить правильное использование средств и защитить Бельгию от любых судебных исков.

На вопрос о беспокойстве Бельгии фон дер Ляйен ответила, что ЕС продолжит консультации по этому вопросу, но в целом предложение учитывает большинство возможных рисков из-за расширения сферы применения и совершенствования механизмов распределения бремени.

Также фон дер Ляйен намекнула, что предложение может быть принято без участия Бельгии, поскольку для этого нужно только квалифицированное большинство.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС информировал администрацию США о предложении, и "реакция была положительной". Она добавила, что другие страны, которые заморозили российские активы, также могут присоединиться к предложенной правовой структуре.

"Мы настроены на длительную поддержку Украины, поскольку "Россия имеет все возможности для затягивания войны и пока не готова, например, сесть за стол переговоров, который постоянно предлагает президент Зеленский. Поэтому это очень четкий сигнал и для России, что затягивание войны с их стороны имеет высокую цену", - цитирует издание президента Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что общая сумма замороженных российских активов составляет 210 млрд евро, но комиссия оценивала потребности Украины на 2026 и 2027 годы в 137 млрд евро.

Поскольку ЕС хочет предоставить две трети необходимого финансирования, те же €90 млрд будут профинансированы через оба предложенные механизмы, а не только через репарационный кредит.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Европейская комиссия призывает союзников ускорить выплату кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Бельгия мешает Евросоюзу передать Киеву замороженные российские активы, а этот кредит мог бы временно решить проблему финансирования.

Комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что необходимо ускорить выплаты Украине по кредиту G7, согласованному в июне прошлого года, чтобы помочь Киеву перекрыть недостаток средств в начале 2026 года.

Европейская комиссия обнародовала план предоставления Украине кредита в размере 165 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

В рамках репарационного кредита 115 миллиардов евро будет выделено на финансирование оборонной промышленности Украины, тогда как 50 миллиардов евро покроют бюджетные потребности. Остальные 45 миллиардов евро пакета будут использованы для погашения кредита G7 Украине с 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: