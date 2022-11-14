Заместитель постпреда США при ООН подчеркнул, что речь идет о правосудии, а не о геополитической конкуренции.

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине в результате войны, развязанной Россией.

Как сообщает Укринформ, Миллс заявил о том, что Украина восстановится после войны, но международное сообщество должно обеспечить правосудие, чтобы Россия ответила за то, что вызвала бессмысленные страдания для Украины и ее народа.

"Однажды Украина будет восстановлена, в этом нет сомнений. Но главное – это императив для нас, для международного сообщества – привлечь виновников к ответственности за эти ненужные разрушения", – подчеркнул Миллс.

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По словам американского дипломата, принятие резолюции является "критически важным шагом" на пути к обеспечению ответственности России за совершенные в Украине преступления.

"Она (резолюция – ред.) подчеркивает важность сбора доказательств в поддержку будущих претензий для компенсаций со стороны России в неуголовном порядке за повреждение, гибель и значительные убытки, причиненные государственной и частной собственности в результате международно-противоправных действий РФ в Украине", – добавил он.

Миллс также отреагировал на заявления противников этой резолюции в Генассамблее ООН, которые были сделаны перед голосованием. Заявления некоторых стран относительно того, что документ якобы не подпадает под мандат Генеральной ассамблеи, являются безосновательными.

"Глава 4 Устава ООН наделяет Генассамблею значительными рекомендательными полномочиями по широкому кругу вопросов. Эти рекомендации по созданию реестра причиненного вреда – это важный первый шаг для создания окончательного механизма исков и судебного разбирательства, чтобы в полной мере оценить все масштабы огромных потерь этой бессмысленной войны, которые понесла Украина и ее народ", – отметил дипломат.

Заместитель постпреда США в ООН подчеркнул, что речь идет о правосудии, а не о геополитической конкуренции. По его словам, эта резолюция – это мощный месседж для агрессоров по всему миру, что нарушение международного права и Устава ООН будет иметь последствия. Она также свидетельствует о том, что международное сообщество будет привлекать к ответственности всех виновных.

Репарации для Украины: что известно

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения, которые оккупационные войска вызвали на Украине, и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия обязательно будет платить Украине репарации. По его словам, Запад уже начал обсуждать этот вопрос, и это уже серьезно.

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