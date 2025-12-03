Лидером стал популярный немецкий бренд, который выпускает автомобили со спортивным характером.

Среди автомобилистов распространено мнение, что немецкие производители выпускают одни из самых технологичных автомобилей. Также в Германии выпускают немало надежных авто.

Портал Jalopnik на основе рейтинга Consumer Reports рассказал о трех немецких брендах, которые выпускают самые надежные автомобили. Модели от этих производителей редко сталкиваются с серьезными поломками.

3 самых надежных немецких автомобильных бренда

BMW

Лидером среди немецких брендов по надежности своих автомобилей признали BMW. С точки зрения надежности новых автомобилей производитель расположился на 8-м месте, а также занял 12-е место по надежности подержанных автомобилей.

Отмечается, что средние расходы на обслуживание автомобилей BMW оказались выше, чем у некоторых конкурентов. Эксперты подчеркнули, что на это в первую очередь стоит обратить внимание тем, кто хочет купить подержанный автомобиль.

Porsche

Бренд Porsche расположился на втором месте среди немецких производителей. Этот бренд славится своими мощными спортивными автомобилями, но за последние несколько десятков лет разнообразие моделей значительно увеличилось.

В общем рейтинге надежности среди всех производителей Porsche занял четвертое место. Одним из самых популярных автомобилей бренда остается компактный кроссовер Macan.

Audi

Автомобили Audi остаются популярным выбором среди водителей, которые ищут премиальные и технологичные модели. Эксперты отметили, что кроссовер Q5 остается одной из самых популярных моделей бренда.

В общем рейтинге надежности среди всех производителей Audi занял шестое место. Однако Audi не так хорошо проявила себя в плане надежности подержанных автомобилей, которая, по данным Consumer Reports, заняла 14-е место.

Какие автомобили проедут сотни тысяч километров без поломок

Ранее в GOBankingRates назвали 4 бренда, чьи автомобили легко смогут проехать свыше 400 000 километров. Бренд Toyota возглавил этот рейтинг.

Кроме того, эксперты высоко оценили надежность автомобилей Lexus, Honda и Acura. Также они посоветовали воздержаться от покупки автомобилей Maserati, MINI, Jaguar и Land Rover.

