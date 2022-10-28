При этом в конце 2022 года инфляция ускорится до 30%.

Валовой внутренний продукт Украины сократится по результатам 2022 года на 32%.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете Национального банка.

"В 2022 году инфляция ускорится до 30%, а экономика сократится на почти 32% из-за разрушительных последствий полномасштабной войны РФ против Украины. В то же время уже в следующем году инфляция начнет замедляться, а экономика – расти умеренными темпами", - говорится в сообщении.

Видео дня

ВВП во время войны:

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

20 октября 2022 года Нацбанк изменил оценку падения ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: