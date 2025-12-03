Некоторые притворяются, будто это их вообще не касается.

Исследования показали, что только счастливые пары могут говорить о своих привычках в уборной, не разрушая при этом отношения.

Как пишет YourTango, все мы люди, и как бы вы ни пытались обойти это при обсуждениях, физиологические потребности не исключить.

"Внезапно слово "пустая болтовня" приобрело совершенно новый смысл. Но, серьезно, походы в туалет - это реальные части жизни, даже если романтические комедии пытаются вычеркнуть их из сказочной версии любви", - говорится в публикации.

Отмечается, что исследование 2005 года показало: пары, которые спокойно говорят об этих не слишком гламурных телесных функциях, на самом деле счастливее пар, которые притворяются, будто это их вообще не касается. При этом ученые также установили, что гетеросексуальные женщины и негетеросексуальные мужчины испытывают наибольшие трудности с привыканием к поведению в туалете и к своему партнёру. Они, по сути, беспокоятся, что их будут воспринимать негативно, если они примут реальность того, что эти функции существуют.

"Интересно, однако, что пары, которые просто отпустили свою неуверенность в своих телесных функциях, являются самыми счастливыми и имеют самые здоровые отношения. И это логично. Когда то, чего вы больше всего боитесь в присутствии партнера, становится не таким уж серьезным, вы внезапно оказываетесь на территории "Я люблю тебя, несмотря ни на что". Это действительно хорошее состояние", - добавил автор статьи.

