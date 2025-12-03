Издание анализирует, какими могут быть дальнейшие шаги США по войне в Украине.

Отсутствие прогресса в мирных переговорах усиливает беспокойство в Европе и в Украине, что США могут выйти из мирного процесса и сократить поддержку Киева. Об этом пишет The Telegraph.

В статье отмечается, что президент США Дональд Трамп оказался между молотом и наковальней. Молот - это огромная и, похоже, незыблемая Россия, а наковальня - Украина и европейские страны, которые твердо стоят на ее стороне.

Издание напомнило, что Трамп обещал урегулировать войну за 24 часа после вступления в должность, хотя позже продлил этот срок до 100 дней. Но уже прошло около 317 дней с момента его второй инаугурации, и война в Украине не демонстрирует никаких признаков замедления.

Теперь, когда спецпредставитель Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вернулись из России без каких-либо результатов в мирных переговорах, США должны определиться с дальнейшими шагами, говорится в материале.

Автор статьи считает, что самым логичным результатом может стать применение "кнута" в отношении одной из сторон конфликта. Ведь ранее президент США уже использовал подобную тактику, чтобы заставить Киев идти на уступки. Но Трамп то же самое уже сделал и с Москвой, поэтому трудно предсказать, как он будет действовать дальше.

С одной стороны, Белый дом может вернуться к стратегии, которой от него ожидают Украина и Европа, - повысить давление на Путина, чтобы тот вел переговоры добросовестно. Ведь ранее именно это заставило российского президента вернулся к переговорному процессу. Речь идет о заявлении Трампа о его готовности продать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". Также примерно в то же время Вашингтон ввел первые со времен Джо Байдена новые санкции - против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", напоминает автор.

Но на следующий день после телефонного разговора с российским диктатором Трамп сказал Зеленскому в Белом доме, что не готов продавать "Томагавки" Украине. Очевидно, предполагается в статье, Путина удовлетворило обещание работать над мирным соглашением, и этого хватило, чтобы избежать для Москвы нежелательных последствий.

Какие могут быть следующие шаги Трампа по войне в Украине

"В ближайшие дни Украина и ее европейские союзники тихо будут призывать Трампа пересмотреть эту стратегию в надежде усилить давление на Кремль, чтобы тот рассмотрел последний мирный план. Однако президент США известен своей нетерпеливостью", - говорится в публикации.

Издание утверждает, что существует реальная вероятность того, что президент решит отойти от мирных переговоров, чтобы сосредоточиться на более важных для себя внутренних приоритетах, например, на вопросе иммиграции или внешнеполитических вызовах.

В прошлом, напоминает The Telegraph, подобные решения Белого дома или даже простое отсутствие средств имели катастрофические последствия для украинских войск на передовой. Поэтому Украина и Европа надеются, что Трамп не пойдет по этому пути.

Существует и мнение, что европейским лидерам, в частности генсеку НАТО Марку Рютте, снова придется применять дипломатическое "умиротворение" и демонстрировать готовность вкладывать дополнительные средства в американскую оборонную промышленность через закупки оружия для Украины.

Переговоры о мире: мнения экспертов

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению американского высокопоставленного дипломата в отставке Дэниела Фрида, переговоры США и России по Украине провалились. Эксперт считает, что подход администрации Трампа к урегулированию войны в Украине бессистемный, а переговорная тактика США крайне неудачная. По словам дипломата, подход США дал спецпосланнику российского диктатора Кириллу Дмитриеву возможность дважды одержать победу в переговорах - на начальном этапе и во время самих переговоров. Более того, разногласия внутри администрации Трампа между теми, кто больше поддерживает Украину, и теми, кто меньше, стали очевидными.

The Washington Post со ссылкой на мнения аналитиков писало, что встреча Путина с Уиткоффом преследовала лишь одну цель: убедить американцев усилить давление на Украину и склонить ее к фактической капитуляции. Эксперт Владимир Пастухов отметил, что российский диктатор не находится в позиции человека, который хочет мира любой ценой, поэтому пока он готов прекратить войну только на тех условиях, которые ему подходят.

