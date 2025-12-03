Энергетики вынуждены выключать свет из-за российских ракетно-дронных атак.

В четверг, 4 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" обнародовали время и объем применения ограничений:

графики почасовых отключений для населения - с 00:00 до 23:59 - объемом от 0,5 до 3 очередей;

график ограничения мощности для промышленных потребителей - с 00:00 до 23:59.

В энергетической компании напомнили, что время и объем отключений света могут измениться.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - отметили в "Укрэнерго".

Недавно Россия в очередной раз атаковала украинские энергетические объекты. В результате ударов без света остались потребители в четырех областях.

Напомним также, что в конце ноября, после седьмой массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более полумиллиона потребителей в столице, Киевской и Харьковской областях.

За несколько дней до этого в Харьковской, Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергетической системе страны.

