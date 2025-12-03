В Риме считают, что мир уже не за горами, поэтому украинцы обойдутся и без оружия.

Италия не будет участвовать в программе НАТО по покупке американского оружия для Украины (программа PURL), поскольку уже начались "мирные переговоры". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, для Рима сейчас "преждевременно" присоединяться к программе PURL, учитывая продолжающиеся мирные переговоры.

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не будет нужно. Нужны будут другие вещи, такие как гарантии безопасности", - заявил он журналистам в Брюсселе.

Как отмечает Bloomberg, эти замечания указывают на изменение стратегии итальянского правительства в отношении Украины на фоне собственных бюджетных проблем и напряженности внутри правящей коалиции. Хотя официальный Рим на словах и дальше поддерживает Украину, Италия стала первой в Европе, кто предложил оставить украинцев без оружия на время "мирных переговоров".

Журналисты также напоминают, что не так давно, в октябре, итальянское правительство сигнализировало о готовности присоединиться к программе PURL.

"Замечания Таяни контрастируют с заявлениями главного оборонного лобби Европы, Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы, которая во вторник предупредила, что континент должен продолжать наращивать производство оборонной продукции, несмотря на перспективу прекращения огня в Украине", - говорится в публикации.

Что такое "программа PURL"

В 2025 году США резко снизили объем военной помощи, поскольку новая президентская администрация отказалась выделять новые пакеты оружия, позволив поставлять только то, что было одобрено и профинансировано еще при предыдущей администрации.

Чтобы Украина из-за этого не осталась без критически необходимого оружия, летом НАТО и США запустили механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - дословно Перечень первоочередных потребностей Украины). Согласно этому механизму, Украина формирует перечень первоочередных потребностей в вооружениях, США их предоставляют, а оплачивают присоединившиеся к программе страны НАТО (кроме самих США).

По этому механизму профинансировано несколько пакетов помощи - только первые четыре пакета в целом на более чем 2 миллиарда долларов. Поставки по программе PURL в частности включали критически важное вооружение для ПВО, в частности ракеты для систем Patriot и артиллерийские боеприпасы для реактивных систем HIMARS.

