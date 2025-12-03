Подход США дал спецпосланнику российского диктатора Кириллу Дмитриеву возможность дважды одержать победу в переговорах.

С самого начала своего второго срока президент США Дональд Трамп пытался выступить посредником в прекращении войны России против Украины. Тем не менее, переговорный процесс так и не приблизил мир в Украине.

Почему переговоры США и России по Украине провалились

Как пишет американский высокопоставленный дипломат в отставке Дэниэл Фрид в своем материале для Time, переговоры США и России по Украине обернулись провалом. По его словам, на это есть сразу несколько причин.

Фрид считает, что подход администрации Трампа к урегулированию войны в Украине бессистемный, а переговорная тактика США крайне неудачная. Он напомнил, что первоначальный "мирный план" из 28 пунктов, в разработке которого Россия принимала активное участие, предусматривал большое количество уступок Москве.

Дипломат подчеркнул, что подход США дал спецпосланнику российского диктатора Кириллу Дмитриеву возможность дважды одержать победу в переговорах - на начальном этапе и в ходе самих переговоров. Более того, разногласия внутри администрации Трампа между теми, кто больше поддерживает Украину, и теми, кто меньше, стали очевидными.

"Администрация США ведет переговоры публично и сама с собой, при этом периодически возникала напряженность в отношениях с Украиной и нетрудно заметить внутренние конфликты. Кремль оказался в счастливом положении, сидя сложа руки, придерживаясь своих максималистских требований и ожидая новых уступок. Это стандартная переговорная тактика Кремля, и, похоже, Путин придерживался ее со Стивом Уиткоффом (спецпосланником Дональда Трампа - УНИАН)", - говорится в материале.

Как США могут приблизить мир в Украине

Фрид подчеркнул, что сейчас администрации Трампа нужно решить, как реагировать на то, что Кремль продолжает затягивать войну против Украины. Он считает, что для достижения мира в Украине Вашингтону стоит прекратить попытки найти уступки, которые удовлетворят российского диктатора Владимира Путина.

"Вместо этого им нужно усилить свои переговорные позиции, навязывая и поддерживая новое давление на Россию. В противном случае Путин будет продолжать тянуть время, запутывать и хвастаться, все время убивая украинских мирных жителей и медленно усиливая свои гибридные атаки на Европу, чтобы запугать и посеять сомнения", - добавил Фрид.

Путин играет с Трампом в долгую игру относительео Украины

Ранее Bloomberg писало, что российский диктатор Владимир Путин может быть доволен результатами последних переговоров с США по Украине. Отмечается, что армия РФ продолжает получать успехи на поле боя, а также Москве удалось исключить из переговорного процесса Европу.

Более того, Путин вскоре отправится в Индию, где его встретит премьер-министр Нарендра Моди, подчеркивая неудачу в изоляции кремлевского диктатора из-за войны, которую он начал.

