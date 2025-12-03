В компании надеются, что правительство и президент помогут достичь окончательных договоренностей о финансировании импорта "голубого топлива".

НАК "Нафтогаз Украины" достигла предварительных договоренностей о финансировании закупки дополнительного газа, который необходим Украине для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил коммерческий директор группы Сергей Федоренко на пресс-конференции.

"За два месяца (после начала атак врага на газовую инфраструктуру, - УНИАН) мы выходим на ситуацию, что 70% мы покрыли. Я надеюсь, что вся команда "Нафтогаза", правительства и президент помогут нам покрыть это полностью", - отметил Федоренко.

Он напомнил, что из-за российских атак на газодобывающую инфраструктуру в начале октября Украина была вынуждена увеличить импорт газа, на который "нам было нужно 1,9 миллиарда евро". Федоренко добавил, что, с начала октября РФ нанесла более 10 массированных ударов по объектам газовой инфраструктуры. По его словам, "Нафтогаз" с мая 2025 года уже импортировал 4,4 миллиарда кубометров газа.

"До конца года будет импортировано более 5 миллиардов кубометров. Помогает мягкая погода в ноябре, но удары продолжаются, поэтому текущий импорт мы не снижаем. Только в ноябре "Нафтогаз" импортировал 500 миллионов кубометров", - отметил Федоренко.

По его словам, в декабре компания уже увеличила суточный импорт примерно на четверть.

Удары России по газовой инфраструктуре Украины - последние новости

Российская армия 1 и 2 декабря атаковала дронами газовую инфраструктуру Украины. В результате были зафиксированы новые разрушения.

Удары российской оккупационной армии по газовой инфраструктуре Украины, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

Из-за российских атак Украина вынуждена увеличить импорт газа для стабильного прохождения отопительного сезона. В конце октября президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уже собрано 70% финансирования, необходимого для импорта газа.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, компания просит США помочь с финансированием закупки газа для прохождения отопительного сезона.

