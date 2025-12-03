В среднем, часы на Марсе идут на 477 микросекунд быстрее.

Физики из Национального института стандартов и технологий (NIST) совершили новаторское открытие, впервые рассчитав точную разницу во времени между Землей и Марсом, эти знания будут иметь решающее значение для будущих миссий NASA на Красную планету.

Иисследование NIST, опубликованное в The Astronomical Journal, дает точный расчёт того, насколько быстрее будут идти часы на Марсе: в среднем на 477 микросекунд в сутки быстрее, чем на Земле. Этот разрыв увеличивается и уменьшается в зависимости от формы орбиты Марса и сил, действующих на близлежащие планеты.

Сложность вычисления времени на Марсе

По мнению физиков NIST Биджуната Патлы и Нила Эшби, ключ к пониманию времени Красной планеты кроется в её более слабой гравитации по сравнению с Землёй. Гравитация на поверхности Марса составляет всего одну пятую от земной, что влияет на ход времени. В более сильных гравитационных полях, таких как на Земле, часы идут медленнее, чем в более слабых.

Видео дня

На время Красной планеты также влияет её эллиптическая орбита вокруг Солнца. Орбита Марса значительно меняется в течение года, приближая его к Солнцу и удаляя от него. Это вызывает колебания хода часов на величину до 226 микросекунд в сутки - в отличие от Луны, которая имеет относительно стабильное орбитальное положение и предсказуемый ход времени в 56 микросекунд.

Создание основ межпланетной связи

Возможно, самым непосредственным применением понимания времени Красной планеты станет разработка систем межпланетной связи. В настоящее время связь между Землей и Марсом имеет задержку от четырёх до 24 минут, и этот разрыв может быть ликвидирован, если учёным удастся синхронизировать время между этими двумя планетами.

Ранее миллиардер Илон Маск прогнозировал, что самодостаточная колония на Марсе может появиться в течение 30 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: