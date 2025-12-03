Ryanair расширяет присутствие в аэропорту Гданьска, а Wizz Air – в "Варшаве-Модлин".

Аэропорты соседней с Украиной Польшу, откуда украинцам сейчас удобно летать за границу, получили новые рейсы от крупнейших европейских лоукостеров Ryanair и Wizz Air.

Ryanair расширяет присутствие в Гданьске

Как сообщается на сайте ирландского лоукостера, летом 2026 года Ryanair разместит шестой самолет в польском Гданьске, который обеспечит ему +300 тысяч дополнительных мест (рост на 16%), дополнительные рейсы по 17 существующим популярным маршрутам (включая испанские Аликанте, Барселону и Малагу) и пять новых маршрутов:

Рим (Италия);

Дубровник (Хорватия);

Тирана (Албания);

Палермо (Италия);

Бухарест (Румыния).

Таким образом, рекордное расписание Ryanair в Гданьске на лето 2026 года обеспечит 2,3 миллионов мест на 43 маршрутах.

Видео дня

Новая база Wizz Air в аэропорту Варшава-Модлин

Как сообщается на сайте венгерского лоукостера, с 1 декабря 2025 года Wizz Air официально открыл свою новую операционную базы в "Варшава-Модлин" – втором аэропорту польской столицы. Теперь перевозчик базирует там два самолета Airbus A321neo и выполняет 11 новых прямых маршрутов в крупные города Европы:

Бергамо (Италия);

Афины (Греция);

Барселона (Испания);

Берген (Норвегия);

Мальта;

София (Болгария);

Бриндизи (Италия);

Альгеро (Италия);

Пафос (Кипр);

Палермо (Италия);

Кишинев (Молдова).

После открытия операционной базы в аэропорту "Варшава-Модлин" Wizz Air предлагает туристам более 200 маршрутов из Польши. Только из Модлина авиакомпания планирует перевозить более 500 пассажиров в год.

Другие новые рейсы, удобные для украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее Ryanair объявил о запуске сразу 10 новых маршрутов из еще одной страны-соседки Украины – Словакии.

Также ирландский лоукостер решил запустить шесть новых маршрутов из польского Вроцлава.

В свою очередь Wizz Air сообщил о запуске новых маршрутов из польских городов Гданьск, Катовице и Люблин.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.