Аэропорты соседней с Украиной Польшу, откуда украинцам сейчас удобно летать за границу, получили новые рейсы от крупнейших европейских лоукостеров Ryanair и Wizz Air.
Ryanair расширяет присутствие в Гданьске
Как сообщается на сайте ирландского лоукостера, летом 2026 года Ryanair разместит шестой самолет в польском Гданьске, который обеспечит ему +300 тысяч дополнительных мест (рост на 16%), дополнительные рейсы по 17 существующим популярным маршрутам (включая испанские Аликанте, Барселону и Малагу) и пять новых маршрутов:
- Рим (Италия);
- Дубровник (Хорватия);
- Тирана (Албания);
- Палермо (Италия);
- Бухарест (Румыния).
Таким образом, рекордное расписание Ryanair в Гданьске на лето 2026 года обеспечит 2,3 миллионов мест на 43 маршрутах.
Новая база Wizz Air в аэропорту Варшава-Модлин
Как сообщается на сайте венгерского лоукостера, с 1 декабря 2025 года Wizz Air официально открыл свою новую операционную базы в "Варшава-Модлин" – втором аэропорту польской столицы. Теперь перевозчик базирует там два самолета Airbus A321neo и выполняет 11 новых прямых маршрутов в крупные города Европы:
- Бергамо (Италия);
- Афины (Греция);
- Барселона (Испания);
- Берген (Норвегия);
- Мальта;
- София (Болгария);
- Бриндизи (Италия);
- Альгеро (Италия);
- Пафос (Кипр);
- Палермо (Италия);
- Кишинев (Молдова).
После открытия операционной базы в аэропорту "Варшава-Модлин" Wizz Air предлагает туристам более 200 маршрутов из Польши. Только из Модлина авиакомпания планирует перевозить более 500 пассажиров в год.
Другие новые рейсы, удобные для украинцев
Как сообщал УНИАН, ранее Ryanair объявил о запуске сразу 10 новых маршрутов из еще одной страны-соседки Украины – Словакии.
Также ирландский лоукостер решил запустить шесть новых маршрутов из польского Вроцлава.
В свою очередь Wizz Air сообщил о запуске новых маршрутов из польских городов Гданьск, Катовице и Люблин.
