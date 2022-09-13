Экономика Украины в 2023 году может как упасть, так и вырасти.

Макроэкономический прогноз на 2023 год предусматривает рост валового внутреннего продукта на 4,6% в реальном выражении и на 37% - в номинальном выражении.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году такой прогноз является консенсусом между правительством, Национальным банком и международными финансовыми организациями. В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может как упасть на 0,4%, так и вырасти на 10 и более процентов. Так же и с другими показателями. Поэтому нынешний макропрогноз - это довольно консервативный сценарий, ведь мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий. Итак, в рамках этого макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% - в номинальном выражении", - сказал он.

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Проект госбюджета на 2023 год: что известно

Как сообщал УНИАН, правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.

Он, в частности, предусматривает расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

Также, по проекту бюджета, в 2023 году собственные доходы составят 1,28 трлн грн, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн грн. Таким образом, ежемесячный дефицит составит более 3 млрд долларов.