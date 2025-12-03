Расходы на сектор безопасности и обороны составят 2,8 трлн гривен или 27% от ВВП.

Верховная Рада во время заседания приняла во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 257 народных депутатов.

Министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте отметил, что бюджет сохраняет основные приоритеты, которые были предусмотрены при подаче законопроекта: обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны, образования, социальная защита граждан и тому подобное. Документ, по его словам, является сбалансированным, при этом власть вынуждена сохранять большой дефицит бюджета из-за продолжения военной агрессии РФ, что забирает основной ресурс.

По словам Марченко, доходы госбюджета составят 2,918 трлн грн.

"Ко второму чтению были увеличены доходы за счет учета поступлений от повышения ставки налогообложения прибыли банков с 25% до 50%. Мы рассчитываем, что это решение будет принято, и это позволит получить дополнительно 30 млрд грн", - сказал министр.

Он отметил, что расходы бюджета составят 4,781 трлн грн. В частности, ко второму чтению были увеличены расходы на резервный фонд (на 19 млрд грн), поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников, приобретение пассажирских вагонов, реализацию жилищной политики государства и тому подобное.

Предельный объем дефицита госбюджета, по словам министра, был увеличен почти на 6 млрд грн - до 1,9 трлн грн, таким образом, уровень дефицита составляет 18,5% ВВП.

Также глава Минфина сообщил, что на сектор безопасности и обороны проектом бюджета предусмотрено 2,806 трлн грн или 27,2% ВВП.

"Второй приоритет - сектор образования, на который добавлен существенный ресурс, что позволит выполнить задачу по повышению оплаты труда педагогов не только в школах, а и в целом по сектору образования. Кроме этого, предусмотрено расширение реформирования питания (14 млрд грн), повышение размера академических стипендий (6,6 млрд грн) и т.д.", - сказал Марченко.

Он добавил, что на социальную поддержку граждан предусмотрено почти 470 млрд грн, на ветеранскую политику - 19 млрд грн, что на 6,3 млрд грн больше, чем в 2025 году. На здравоохранение планируют выделить почти 260 млрд грн, что на 39 млрд грн больше показателя бюджета 2025 года, отметил министр.

В конце выступления Марченко обратился к депутатам с просьбой поддержать принятие закона.

"Мы сейчас находимся в достаточно непростых переговорах. Нам нужно показать, что у нас есть бюджет, есть эффективное взаимодействие между правительством и парламентом. Это позволит нам вести эффективные переговоры с партнерами по получению необходимых средств для сбалансирования проекта бюджета. На следующий год нам нужно сгенерировать от международных партнеров более 45 млрд долларов", - сказал он.

Председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что после прохождения комитета в законопроекте местным бюджетам добавили 4% от налога на доходы физлиц (НДФЛ), таким образом, всего им будут направляться 64% НДФЛ. Эти дополнительные средства предусмотрены на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах на эти энергоносители, чтобы местные органы власти могли не повышать тарифы на коммунальные услуги для населения.

"Еще дополнительно 1 млрд грн было добавлено на закупку оружия и военной техники для ВСУ и 244 млн грн - на Бюро экономической безопасности, потому что мы понимаем, что это борьба с теневой экономикой и увеличение государственного бюджета", - добавила Пидласа.

Что касается зарплат для учителей, по ее словам, ситуация остается такой, как предлагало правительство: с 1 января предусмотрено увеличение на 30%, с 1 сентября - на 20%. При этом никаких изменений в структуру оплаты труда не было поддержано, в частности, не будет увеличиваться нагрузка для учителей.

Бюджет на 2026 год - последние новости

15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Расходы госбюджета были предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривен, доходы - 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн). Дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% от ВВП.

22 октября Верховная Рада проголосовала за проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Тогда министр финансов Сергей Марченко отметил, что сектор безопасности и обороны остается основным приоритетом, и эти расходы будут обеспечены в полном объеме.

3 декабря, перед заседанием парламента, Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о государственном бюджете на 2026 год. По словам главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, в финальной версии документа удалось, в частности, повысить минимальные зарплаты учителей до 26 тысяч без дополнительной нагрузки на бюджет.

