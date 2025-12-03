В феврале 2025-го певец получил подозрение от СБУ за пропаганду войны против Украины.

Российский певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), который открыто поддерживает путинский режим и выступает на пропагандистских концертах Кремля, испугался ВСУ и отменил концерты в Белгороде.

"Вот только приехали в Белгород в ДК и узнали о том, что ситуация чрезвычайная. Концерты сегодня и завтра отменяются… ДК оцеплен", - заявил он на опубликованном в Telegram видео.

В подписи к ролику путинист уточил, что речь идет о ДК "Энергомаш",.

"По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов… Белгород, как прифронтовая территория, постоянно подвергается обстрелам", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в начале ноября текущего года путинисты Екатерина Мизулина и Shaman расписались в оккупированном Донецке. До этого Мизулиной росСМИ приписывали роман с президентом РФ Владимиром Путиным.

В феврале 2025-го стало известно, что Shaman получил подозрение от СБУ за пропаганду войны против Украины. Сообщалось, что украинская спецслужба собрала доказательную базу на путиниста.

