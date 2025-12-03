До конца года, Украине будут доставлено вооружение по программе PURL на 5 млрд, отметил Марк Рютте.

"Плана Б" на случай провала переговоров между Россией и Украиной и отказа США поставлять Украине вооружение у НАТО нет. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Я не думаю, что нам стоит думать о плане Б. Потому что США очень последовательно поддерживают Украину, как и все союзники по НАТО. США заявили нам, что они хотят поставлять Украине необходимое оружие, как летальное, так и нелетальное. Но мы ожидаем, что европейцы и канадцы активизируются, когда дело дойдет до оплаты", - сказал Рютте.

Он добавил, что речь идет о программе "PURL", по которой США поставляет Украине необходимое оружие. В частности, это системы ПВО Patriot и ракеты PAC-3 к ним.

"И все остальное снаряжение и военную технику, необходимые для того, чтобы оставаться максимально сильными в этой борьбе, оплачиваемой европейскими и канадскими союзниками. И это большая программа, которая началась в июле. Я думаю, что до конца года в Украину будут доставлены эти критически важные материалы на сумму в 5 миллиардов", - добавил Рютте.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует предоставить Украине 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет, покрыв таким образом две трети финансовых потребностей Киева. Остальное, по словам чиновницы, Украине обеспечат международные партнеры.

В то же время ранее Politico сообщало, что Европейская комиссия планирует предоставить Украине кредит в размере 165 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Большая часть этих средств, а именно 140 миллиардов евро, находятся в депозитарии Euroclear в Бельгии.

