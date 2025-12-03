Речь идет о средствах на депутатскую деятельность.

В 2026 году компенсации расходов народных депутатов, связанных с выполнением депутатских полномочий, вырастут с одной до трех месячных зарплат народных избранников. Соответствующая норма содержится в выводах бюджетного комитета к проекту бюджета на 2026 год, который был одобрен Верховной Радой 3 декабря.

Вместе с тем депутаты остановили на 2026 год действие части четвертой статьи 32 закона "О статусе народного депутата", которая регулирует вопросы указанных выплат.

Сейчас заработная плата народного депутата до вычета налогов составляет около 60-65 тысяч гривень. Таким образом на депутатскую деятельность в 2026 году будет направляться чуть менее 200 тысяч гривень.

В неофициальных разговорах народные депутаты подтверждают УНИАН, что увеличенные выплаты вступают в силу с 1 января 2026 года. Речь идет о средствах на депутатскую деятельность: на содержание общественных приемных, юристов (для решения проблем избирателей или на работу с законопроектами). Также эти средства, как признаются нардепы, помогают им в командировках, ведь командировочные для госслужащих являются фиксированной выплатой и их изменение более сложное.

Государственный бюджет-2026

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада одобрила проект бюджета на 2026 год. Согласно документу, расходы на сектор безопасности и обороны составят 2,8 трлн гривен или 27% от ВВП.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа во время выступления в парламенте заявила, что главный финансовый документ почти наверняка будут пересматривать в следующем году.

Впрочем министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте дал понять, что государственные расходы Украины в следующем году будут зависеть от переговоров с международными партнерами о размере внешнего финансирования.

Евросоюз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - это 90 миллиардов евро. Остальное, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обеспечат международные партнеры.

